Oro, argento e bronzo per il Karate Nakayama di Rezzato a Lignano Sabbiadoro.
Risultati davvero importanti per il Karate Nakayama di Rezzato a Lignano Sabbiadoro dove ha partecipato al Trofeo Alpe Adria: a prendervi parte oltre mille atleti provenienti da 233 club italiani.
L’oro per il Karate Nakayama di Rezzato
Il Karate Nakayama di Rezzato ha conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo: la più importante quella d’oro della appena ventenne Giada Cornolò categoria U21 – 61 kg:
“Il primo acuto si è verificato al primo match con Giada che si impone con un perentorio 4 a 0 senza storia su Martina Della Rosa portacolori della CLT Karate di Terni. Il secondo incontro è da antologia in quanto vede l’avversaria, Marialuigia Cocca dell’Universal Center di Napoli , campionessa Italiana Juniores , portarsi in vantaggio e rimanerci sino a sei secondi dal termine quando la determinazione e la capacità di reagire, Giada riesce a conquistare i punti sufficienti per vincere l’incontro per 7 a 3. Nell’incontro di finale si trova di fronte la diciannovenne Siria Luciani della Polisportiva Tevere di Roma. Anche in questo incontro la determinazione di Giada nelle fasi cruciali del match la porta a conquistare la vittoria per 7 a 6 e salire sul gradino più alto del podio e guadagnando i punti necessari per salire al primo posto nel ranking Italiano di categoria”.
L’argento
Maria Dobre categoria U14 – 52 kg. è medaglia d’argento. Vince il primo incontro per 7 a 2 sulla lombarda Francesca Eziandio della società Bushinkai, nel secondo sconfigge Michelle Rizzoli di Piacenza con un juko per poi vincere la finale di pool superando per giudizio arbitrale Sofia Maria Gazzoni della palestra di Pozzuolo Martesana ( Milano).
“L’incontro di finale è stato un’alternanza di situazioni sino al termine ma Maria è stata superata sul filo di lana per 5 a 4 dalla coetanea Elisa Carraresi della Andrea Penna Karate di Torino”.
Il bronzo
Giuseppe Franchi categoria U14 – 50 kg. è medaglia di bronzo. Vince il primo incontro superando per 4 a 0 Leonardo Pappacena dello Shirai S. Valentino di Salerno ma viene superato per 2 a 0 nel secondo match da Daniele Bruni di S. Bendetto del Tronto. Nei recuperi, per l’assegnazione del bronzo, supera per 5 a 4 Lorenzo Oian di Ponte di Piave ( Treviso).