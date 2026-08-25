Oro, argento e bronzo per il Karate Nakayama di Rezzato a Lignano Sabbiadoro.

Risultati davvero importanti per il Karate Nakayama di Rezzato a Lignano Sabbiadoro dove ha partecipato al Trofeo Alpe Adria: a prendervi parte oltre mille atleti provenienti da 233 club italiani.

Il Karate Nakayama di Rezzato ha conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo: la più importante quella d’oro della appena ventenne Giada Cornolò categoria U21 – 61 kg:

“Il primo acuto si è verificato al primo match con Giada che si impone con un perentorio 4 a 0 senza storia su Martina Della Rosa portacolori della CLT Karate di Terni. Il secondo incontro è da antologia in quanto vede l’avversaria, Marialuigia Cocca dell’Universal Center di Napoli , campionessa Italiana Juniores , portarsi in vantaggio e rimanerci sino a sei secondi dal termine quando la determinazione e la capacità di reagire, Giada riesce a conquistare i punti sufficienti per vincere l’incontro per 7 a 3. Nell’incontro di finale si trova di fronte la diciannovenne Siria Luciani della Polisportiva Tevere di Roma. Anche in questo incontro la determinazione di Giada nelle fasi cruciali del match la porta a conquistare la vittoria per 7 a 6 e salire sul gradino più alto del podio e guadagnando i punti necessari per salire al primo posto nel ranking Italiano di categoria”.