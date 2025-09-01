Per la Karate Nakayama l’Open League di Lignano è stata una competizione che arrivava dopo le vacanze estive ed i suoi 13 atleti al via si sono ben comportati chiudendo la due giorni con la conquista di una medaglia d’oro, un bronzo, due quinti posti ed un settimo

Open League: Giada Cornolò della Karate Nakayama sul primo gradino del podio.

Grande, grandissima soddisfazione per Giada Cornolò, la diciannovenne di Ciliverghe di Mazzano, portacolori della Karate Nakayama di Rezzato, che è salita sul primo gradino del podio all’Open League di karate svoltosi a Lignano Sabbiadoro nel kumite U21 – 61 kg. manifestazione alla quale hanno partecipato oltre 1400 atleti di tutte le categorie maschili e femminili di peso ed età.

Trionfa Giada Cornolò

Il Palazzetto Bella Italia Village per Giada è stato un ritorno sui tatami, dopo l’ultimo podio di febbraio, dove si era classificata seconda al campionato italiano a squadre. Si era fermata per poter curare gli studi, quest’anno frequenterà il 5° anno della scuola Caterina de Medici di Gardone Riviera, e per partecipare all’Open di Lignano ha iniziato la preparazione poche settimane prima. Appena messo il karategi per la gara, tutto è filato liscio grazie alla sua innata qualità nel posizionarsi a centro “ring” e comandare, nei tre minuti del match, sia nella difesa che nell’attacco andando ripetutamente a segno.

Nel primo match ha superato con il punteggio di 7 a 0 la coetanea Aurora Giada Veronese della Cao di Como e nel secondo ha sconfitto per 2 a 1 Aurora Campobasso di Brindisi. Nell’incontro per aggiudicarsi l’oro ha condotto la gara a proprio piacimento, con attacchi e difese da manuale, superando per 6 a 3 la vent’enne Irene Marturano della Ippon karate Lentini di Agrigento.

Agli Open League

Dopo l'oro di Giada Cornolò, è arrivato il bronzo da Alessio Izzo nella categoria U14 – 50kg. Dopo aver superato i coetanei Traina di Treviso, Beltrame di Biella, viene sconfitto dal napoletano Paglionico, che poi vincerà l'oro, per poi superare nei recuperi Scanacapra di Piacenza e Adolini di Roma. Quinto posto per Arturo Bonometti nei cadetti – 63 kg. quinto posto per Gabriel Piemonte nei U21 – 60 kg, settimo posto per Sofia Palombi nei cadetti – 54 kg. In contemporanea al Palazzetto Bella Italia Village c'è stato l'International Senior League con atleti senior. L' Italo Croata Alessandra Hasani è salita sul secondo gradino del podio nei senior – 55 kg. bronzo per Gabriel Piemonte nei – 60 kg. , Luca Bonetti nei – 84kg. e Federico D'Erchia nei – 75 kg.

