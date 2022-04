Open di San Marino: due ori e un argento per la Forza e Costanza

karate

Alla gara di karate di sabato hanno potuto fare il loro esordio anche quattro nuove leve

Agli Open di San Marino la Forza e Costanza Karate ha conquistato due medaglie d’oro e un argento, con tanti atleti alla loro prima performance in gara.

Sabato in Romagna gli atleti del sodalizio bresciano hanno gareggiato dopo la levataccia e la partenza alle 6. A fare il loro esordio (con un buon debutto ma senza risultato) sono stati Chiara Pelucco e il fratello Cristian Pelucco, e i gemelli Alessandro e Gianluca Rigali. Buona anche la prova di Matteo Bontempi, purtroppo uscito anzitempo per infortunio.

Ottimo allenamento per gli altri partecipanti in vista dei prossimi impegni, con l’oro di Valentina Simonini, leader indiscussa della categoria +59 chili Juniores. Oro anche per Giacomo Bontempi, finalmente sullo scalino più alto. Argento invece per Gabriele Pezzotti, atleta sempre di punta e già di spicco anche nella sua nuova categoria -76 chili.

Dal maestro Filippo La Noce e dallo staff tecnico i complimenti a tutti.