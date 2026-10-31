Oltre 200 atleti da tutta la Lombardia a Borgo san Giacomo per i Campionati regionali di ping pong

Il Palazzetto dello sport di Borgo San Giacomo spalanca le sue porte per un evento regionale.

Oltre 200 atleti nell’arco di due giornate, sabato 24 e domenica 25, si sono dati appuntamento nella struttura gabianese per un torneo regionale di ping pong, un orgoglio per il paese.

“A meno di un anno dall’inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport, avvenuta lo scorso novembre, vedere la struttura così viva, efficiente e punto di riferimento per lo sport lombardo conferma la validità degli investimenti compiuti dall’amministrazione per dotare la nostra comunità di spazi moderni e all’altezza di manifestazioni complesse – ha spiegato l’assessore allo sport Matteo Rocca – Il successo di questo weekend è la prova tangibile di quanto sia fondamentale la sinergia con il tessuto associativo locale. A questo proposito, desidero ringraziare sentitamente l’Asd TT Coniolo per l’impeccabile organizzazione, l’impegno costante e la passione dimostrata nella gestione dell’evento”.