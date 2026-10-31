Oltre 200 atleti da tutta la Lombardia a Borgo san Giacomo per i Campionati regionali di ping pong

Il Palazzetto dello sport di Borgo San Giacomo spalanca le sue porte per un evento regionale.
Oltre 200 atleti
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Oltre 200 atleti nell’arco di due giornate, sabato 24 e domenica 25, si sono dati appuntamento nella struttura gabianese per un torneo regionale di ping pong, un orgoglio per il paese.
“A meno di un anno dall’inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport, avvenuta lo scorso novembre, vedere la struttura così viva, efficiente e punto di riferimento per lo sport lombardo conferma la validità degli investimenti compiuti dall’amministrazione per dotare la nostra comunità di spazi moderni e all’altezza di manifestazioni complesse – ha spiegato l’assessore allo sport Matteo Rocca – Il successo di questo weekend è la prova tangibile di quanto sia fondamentale la sinergia con il tessuto associativo locale. A questo proposito, desidero ringraziare sentitamente l’Asd TT Coniolo per l’impeccabile organizzazione, l’impegno costante e la passione dimostrata nella gestione dell’evento”.
Rocca lavora incessantemente per garantire la piena fruibilità del palazzetto, tanto che ad ora tutte le fasce orarie sono assicurate a società sportive per i propri allenamenti, mentre i week end sono dedicati a tornei di rilevanza locale ma anche, come in questo caso, regionale.
“Questa manifestazione rappresenta un tassello importante all’interno di una programmazione ambiziosa: nei prossimi mesi il nostro palazzetto continuerà a ospitare eventi di analoga caratura regionale, consolidando il ruolo del nostro Comune sulla scena sportiva sovracomunale grazie al dialogo costante e al lavoro di squadra con le diverse realtà del territorio”,
ha concluso Rocca il cui impegno non si arresta per garantire a sportivi e cittadini occasioni di grande sport a due passi da casa.