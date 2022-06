Tre podi agli Italiani Juniores e ben sei all'Eurocup. Gli atleti della Forza e Costanza Karate sono tornati a casa con il pieno di medaglie dalle ultime gare, disputate a fine maggio.

Nove medaglie per gli atleti della Forza e Costanza Karate

Nei Campionati italiani Juniores i giovani karateki provagliesi si sono confermati ai vertici di tre categorie con l'argento conquistato da Valentina Simonini e Veronica Vitali e con il bronzo di Gabriele Pezzotti. "Anche quest’anno abbiamo raggiunto un ottimo risultato sia nel femminile sia nel maschile – ha commentato il maestro Filippo La Noce, dopo gli Italiani - Importanti podi che hanno permesso alla Forza e Costanza di conquistare il terzo posto nella classifica finale femminile per società".

La Vitali nella categoria -48 Kg si è aggiudicata l’argento dopo aver vinto la propria pool e la macro pool, che le ha permesso di affrontare in finale una atleta della società Shirai San Valentino. Un incontro molto teso e con tante situazioni incerte, rese difficili da interpretare dal vivo per la velocità di esecuzione di entrambe.

La Simonini, ancora sul podio dopo il bronzo dei recenti Campionati Italiani U21, ha conquistato un argento meritatissimo dopo una fase eliminatoria e finali di pool e macro pool impeccabili nella categoria -66 Kg.

Pezzotti con l’ennesimo podio agli Italiani si è confermato anche nella nuova categoria -76 Kg con autorevolezza e caparbietà. Nonostante la svista arbitrale che non gli ha permesso l’accesso alla finale di pool, ha saputo ritrovare la concentrazione per il ripescaggio, affrontando e vincendo due incontri difficili con la consapevolezza di arrivare fino in fondo.

Sei podi all'Eurocup in Austria

All’Eurocup in Austria, punto di riferimento per la selezione degli atleti e atlete che formeranno le squadre Nazionali, cinque karateki della Forza e Costanza Karate hanno portato a casa ben sei podi. "Qualità e agonismo alle stelle in quasi tutte le categorie femminili e maschili - ha commentato La Noce - Presenze importanti nelle squadre e società partecipanti, che hanno evidenziato come il karate internazionale sia diventato in questi ultimi anni di alto livello ormai in quasi tutte le competizioni d’Oltralpe regolamentate Wkf (World Karate Federation). Superba la prestazione dei nostri ragazzi e ragazze, che hanno dominato la scena nelle categorie alle quali hanno partecipato".

A portare a casa la medaglia di bronzo è stato Giacomo Bontempi, sempre di più a podio con continuità nella categoria U21 -84 Kg. Valentina Simonini si è confermata ancora anche in campo internazionale con un meritato bronzo nella Juniores +59 Kg. Cristian Zippoli è tornato sul podio più alto con un’oro nella categoria Seniores +75 Kg. Oro per Veronica Vitali nella categoria -48 Kg, che sale con continuità sui gradini più alti del podio. Oro anche per Gabriele Pezzotti che sta continuando il suo bel percorso confermandosi con autorità nella categoria -76 Kg. Eccezionale, infine, anche il suo argento nella categoria Open U18, affrontata dopo lunga attesa, ma che lo ha visto protagonista nonostante le differenze di peso dei vari partecipanti.