Nakayama International Warriors: attesi a Malonno una settantina di atleti

Dal 19 al 24 agosto 2025

Rezzato
Saranno sei giorni di full immersion quelli in programma da martedì 19 a domenica 24 agosto 2025 e destinati agli warriors della società  Karate Nakayama di Rezzato che tra alcuni giorni partiranno per destinazione Malonno.

Protagonisti un gruppo di giovanissimi della società di Rezzato parteciperà al Nakayama International Warriors  camp che si terrà a  Malonno, ridente cittadina della val Camonica  che confina con il Parco Regionale dell’Adamello. Diretto dal maestro Michele Cornolò, sesto Dan, coadiuvato dal maestro torinese Vincenzo Lacassia,  sesto Dan, lo stage metterà a confronto una settantina di atleti  provenienti da dieci società dell’alta Italia e dalla Croazia.

Alla Palestra Comunale di Malonno, con un piano calpestabile costituito da 300 mq di tatami di ultima generazione,  saranno suddivisi in due gruppi, quello dedicato agli U14 e cadetti ed un secondo per gli juniores, U21 e senior. Le giornate saranno cadenzate con training e randori di gruppo grazie anche alla partecipazione di numerosi campioni e medagliati ai Campionati italiani e la presenza straordinaria di atleti di fama internazionale quali i nazionali croati Alessandra Hasani e Boran Berak e la campionessa europea U21 la croata Nikolina Golumbos.

