arti marziali

Dal 19 al 24 agosto 2025

Nakayama International Warriors: attesi a Malonno una settantina di atleti.

Dove e quando

Saranno sei giorni di full immersion quelli in programma da martedì 19 a domenica 24 agosto 2025 e destinati agli warriors della società Karate Nakayama di Rezzato che tra alcuni giorni partiranno per destinazione Malonno.

Nakayama International Warriors

Protagonisti un gruppo di giovanissimi della società di Rezzato parteciperà al Nakayama International Warriors camp che si terrà a Malonno, ridente cittadina della val Camonica che confina con il Parco Regionale dell’Adamello. Diretto dal maestro Michele Cornolò, sesto Dan, coadiuvato dal maestro torinese Vincenzo Lacassia, sesto Dan, lo stage metterà a confronto una settantina di atleti provenienti da dieci società dell’alta Italia e dalla Croazia.

Attesi atleti di fama internazionale e nazionale

Alla Palestra Comunale di Malonno, con un piano calpestabile costituito da 300 mq di tatami di ultima generazione, saranno suddivisi in due gruppi, quello dedicato agli U14 e cadetti ed un secondo per gli juniores, U21 e senior. Le giornate saranno cadenzate con training e randori di gruppo grazie anche alla partecipazione di numerosi campioni e medagliati ai Campionati italiani e la presenza straordinaria di atleti di fama internazionale quali i nazionali croati Alessandra Hasani e Boran Berak e la campionessa europea U21 la croata Nikolina Golumbos.