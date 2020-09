Michele Brignani trionfa ai campionati italiani di sci nautico

Michele Brignani, 21 anni, atleta non vedente di Gambara ha raggiunto l’ennesimo traguardo sportivo, grazie alla sua energia ed ad un’immancabile tenacia.

Argento ai campionati italiani

Il lago di Recetto, Novara, è stato teatro nei giorni scorsi della bella e meritata vittoria di Brignani, che nonostante il ritardo negli inizi degli allenamenti è riuscito a dare il meglio di sé e portare a casa un argento nei campionati italiani di sci nautico. Sono quattro anni che l’atleta di Gambara si allena con la Jolly Sky di San Gervasio, ma lo sci nautico non è la sua sola passione: karate, baseball, scherma e navigatore di rally sono altre disciplini in cui non solo Brignan si cimenta, ma eccelle. “E’ un’emozione grandissima, ancora non ci credo, questi sono stati giorni bellissimi, una grandissima soddisfazione”, ha dichiarato Brignani.