Messi lascia il Barcellona, per lui futuro in Italia?

E’ rottura tra Messi e il Barcellona: per lui un futuro in Italia?

Messi in Italia?

Il calcio italiano, dopo Cristiano Ronaldo (top player della Juventus), potrebbe abbracciare anche Lionel Messi stella del Barcellona. Da dieci anni ormai si dividono la palma di miglior giocatore del Mondo e presto potrebbero ritrovarsi l’uno di fronte all’altro nel campionato italiano. E’ infatti rottura tra Messi e il Barcellona: l’argentino ha chiesto di essere ceduto e ora è pronta a scatenarsi un’asta per accaparrarsi la “Pulce”. Tra le formazioni più attive in tal senso c’è l’Inter che fin dai tempi di Moratti non ha mai nascosto il sogno di arrivare a Messi, che proprio recentemente ha acquistato casa a Milano così come il padre (forse un segno?). Nella corsa all’attaccante argentino però sono pronte a fare la voce grossa anche le formazioni straniere, in primis il Manchester City allenato da Pep Guardiola (che ha già allenato la “Pulce” quando era in Spagna). Sarà un’estate bollente da questo punto di vista e tra le squadre italiane pronte a lanciarsi in questa trattativa c’è sicuramente anche la Juventus.