Memorial Favalli a Villachiara, in scena la terza edizione.

Si è tenuta ieri (venerdì 9 giugno 2023) a Villachiara la terza edizione del Memorial Favalli, il torneo dei pulcini dedicato al pilastro della Villaclarense Giacomo Favalli. A scendere in campo le stelle nascenti dell' Atalanta, Albinoleffe, Hellas Verona, Virtus Ciserano Bergamo, VillaValle, Pergolettese, FeralpiSalo e i padroni di casa della Villaclarense. Per una serata all'insegna del divertimento. La serata ha visto inoltre la presenza della Fanfara che ha introdotto al momento delle premiazioni.

"Giacomo Favalli aveva dato vita al Villaclarense nel 1981 (aveva 40 anni) insieme ad altri soci di Villachiara - ha spiegato il responsabile Angelo Chiodi - ed è rimasto fino alla sua dipartita. É stato l'anima della società; negli anni poi ha continuato a dare il suo contributo svolgendo i lavori manuali e altro. La nascita del memorial deriva dal fatto che lui era l'unico socio che è rimasto fin dall'inizio; inoltre uno dei figli ha giocato in seria A e un altro invece è all'interno della società. Uomini come Giacomo sono pochi. Lui sosteneva solo la Villaclarense, faceva tutto per il bene della società. Era un mediatore, un uomo positivo. Vedere squadre di serie A giocare a Villachiara è davvero importante, lascia un qualcosa nella storia della nostra società ed è importante per i nostri ragazzi".