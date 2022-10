Medaglia di bronzo al Croatia Open per la provagliese Veronica Vitali

Medaglia di bronzo per Veronica Vitali nella -48 kg. Juniores al Croatia Open di Rijeka, importante gara in terra di Croazia ed evento che ormai si svolge da diversi anni con una nutrita partecipazione di atleti e atlete provenienti dalle diverse Nazioni europee.

"La nostra campionessa ha condotto una gara esemplare, uscendo di misura solo in semifinale nonostante il pareggio di 2 a 2 con l’italiana Cappai, in possesso dello shensu, che le ha permesso il passaggio alla finale - ha spiegato il maestro Filippo La Noce, della Forza e Costanza Karate - Intensa e combattuta invece la finale per il bronzo, dove Veronica nonostante lo svantaggio nella parte iniziale di 2 a 0 è riuscita a piazzare una serie incredibile di tecniche e a prevalere sulla campionessa montenegrina Backovic con un risultato finale di 9 a 2".