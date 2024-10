Margherita Porro: da oggi inizia la sua avventura nella Puig Women's America's Cup a Barcellona

Margherita Porro: da oggi (sabato 5 ottobre 2024) inizia la sua avventura nella Puig Women's America's Cup a Barcellona.

Nell'equipaggio Luna Rossa Prada Pirelli

La cittadina di Chiari inizia quindi oggi la sua grande avventura con l'equipaggio femminile di Luna Rossa Prada Pirelli, Margherita è timoniera insieme a Giulia Conti.

Margherita Porro: orgoglio clarense

Già campionessa del mondo (e non una volta sola), la giovane classe 1999, è cresciuta con la vela nel cuore. La sua più grande passione, senza ombra di dubbio, è sempre stata l’acqua, ma anche la montagna occupa un posto di rilievo nel suo cuore. Il suo più grande sogno? Le Olimpiadi, ma anche l’esperienza che sta vivendo è qualcosa di davvero straordinario.

Margherita si è avvicinata alla vela da piccola, una passione trasmessa dal padre, Giovanni, che era solito portarla in barca sul lago. A sei anni, poi, il primo corso e l’iscrizione all’Associazione Nautica Sebina. In seguito sono arrivate le prime regate, ma da piccola non si sarebbe mai potuta immaginare tutto questo.

Tornando ai giorni nostri, dopo la maturità conseguita al Liceo Scientifico di San Bernardino, di strada ne ha fatta tanta.

Laureata in Scienze Motorie, l’atleta delle Fiamme Gialle ha iniziato ad andare in barca a vela sul Lago d’Iseo all’età di 5 anni. Da giovanissima ha conquistato il titolo mondiale nelle Classi O’pen Bic, Rs Tera e Rs Feva. Poco dopo Margherita ha iniziato il percorso sul 29er, vincendo il titolo Mondiale ed Europeo con la prodiera Sofia Leoni. Nel 2017 ha cominciato a navigare sulle barche foil, tra cui l’innovativo Waszp, per poi passare al catamarano misto Nacra 17 come timoniera.

In questa classe (in coppia con Stefano Dezulian) nel 2022 si è aggiudica il Campionato Italiano e il secondo posto ai Mondiali U24. Infine, nel 2024 è entrata a far parte del team Luna Rossa Prada Pirelli per partecipare alla Puig Women’s America’s Cup di Barcellona.