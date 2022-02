Lumezzane e Vobarno, il recupero della quattordicesima giornata del girone d'andata

Calcio

Il Mister: "Rispetto a domenica sappiamo che sarà una partita differente, il Vobarno si copre bene e non ci saranno concesse così tante occasioni da gol".

Dopo diversi rinvii, finalmente s’incontrano Lumezzane e Vobarno per recuperare la quattordicesima giornata del girone di andata.

Il match

Il Vobarno di mister Guerra è reduce dalla sconfitta interna per uno a zero contro il Castiglione e attualmente occupa la quarta posizione in classifica a quota 29 punti frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Il miglior marcatore è Lorenzo Paghera che con otto gol sta guidando i suoi compagni in campionato. Attenzione però anche all’ex Ephraim O'Neal (2 gol per lui). Il Lumezzane di mister Franzini, invece, è reduce dalla vittoria a suon di gol contro il Rovato e continua a guidare la classifica. 42 sono i punti in classifica conquistati con 14 vittorie (di cui 10 consecutive) e una sola sconfitta. I rossoblù comandano il girone C con dieci punti di vantaggio sul Prevalle e proveranno l’allungo per inseguire il coronamento del sogno. La partita sarà diretta dall’arbitro Giacomo Pasquetto della sezione di Crema, assistito dai guardalinee Giovanni Ruocco e Marco Tonti entrambi della sezione di Brescia.

Le dichiarazioni del Mister