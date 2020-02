Le stelle della Concordia portano sorrisi in corsia

Le campionesse della Concordia Skating club di Bagnolo Mella hanno portato sorrisi in corsia.

Campioni in corsia

Campionesse nello sport, ma prima di tutto campionesse nella vita.

Katia Montini e Valeria Barossi sono state protagoniste di un’iniziativa speciale, «Campioni in corsia» promossa con orgoglio per il terzo anno consecutivo dalla fondazione Abio (associazione per il bambino in ospedale).

L’iniziativa prevede un calendario di visite in reparto ai piccoli degenti da parte di sportivi di diverse discipline di Brescia e provincia e sabato è toccato proprio alla Concordia Skating club di Bagnolo Mella: presenti, come detto, le campionesse di pattinaggio (entrambe nel giro della nazionale) insieme al presidente della Concordia Giambattista Barossi.

Obiettivo: contribuire a portare un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico facendo trascorrere loro una giornata speciale.

