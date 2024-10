Le atlete della Karate Nakayama di Rezzato conquistano il Campionato Italiano.

Una stagione agonistica che è iniziata al meglio per la Karate Nakayama che ha sede al Policentro Cristallo di Rezzato: al PalaPellicone, centro Olimpico Fijlkam, di Ostia Lido ( Roma) si è aggiudicata il campionato Italiano di Karate specialità Kumite a squadre sociali riservato alla categoria assoluti femminile.

Un risultato reso possibile dall'eccellente lavoro portato avanti dal maestro sesto dan Michele Cornolò con il supporto dell'allenatrice Alessandra Hasani: insieme hanno infatti costruito una squadra con giovanissime atlete le quali, con la loro determinazione, hanno saputo raggiungere l'ambito traguardo. Per salire sul gradino più alto del podio, Giada Cornolò, 18 anni, Aurora Pendoli 21 , Fabiola Antonini 24, Valentina Simonini 19, in prestito dalla società Forza e Costanza, e Anita Pazzaglia 23, in prestito dal karate Terni, si sono aggiudicate il primo match superando le ragazze dello Shotokan di Acireale ( Catania) per 3 a 2, e poi hanno sconfitto l’Universal Center di Napoli per 3 a 1.

La sfida

Nella finale per la conquista del primato si sono incontrate con il Karate Pozzuolo di Pozzuolo Martesana ( Milano) aggiudicandosi l’incontro ed il titolo di campionesse d’Italia per 3 a 1. Nel primo match la Pendoli ha superato la Carrera, Simonini è stata superata dalla Desiderio, la Cornolò ha sconfitto la Petrulli e la Pazzaglia ha superato Leidi.