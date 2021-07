La Verolese si prepara a una grande stagione

Si prepara a partecipare al campionato di Prima categoria la Verolese che, nella serata di mercoledì, ha alzato il sipario, nello Stadio “Enrico Bragadina” di Verolanuova, sulla sua nuova stagione con la presentazione ufficiale della Prima squadra.

La rosa ha elementi giovani con alcuni di assoluta esperienza: in porta arrivano dalla Bassa Bresciana Mattia Forleo e dalla Vighenzi Lorenzo Pizzamiglio; Marco Alghisi, proveniente dal Pralboino, è l’acquisto difensivo, per il centrocampo arriva Anthony Dell’Anna, in attacco sono stati presi dal Romanengo Saimon Gjieci e dal Torrazzo Saverio Placido. Ad allenare la squadra sarà Diego Capelli, che ricoprirà anche il ruolo di responsabile del settore giovanile biancoblù. La Verolese inizierà la stagione il 17 agosto, mentre la prima uscita avverrà quattro giorni dopo a Robecco d’Oglio.

La rosa della Verolese

PORTIERI: Marco Curotti (’03), Mattia Forleo (’99. Bassa Bresciana), Lorenzo Pizzamiglio (’99, Vighenzi).

DIFENSORI: Marco Alghisi (’99, Pralboino), Andrea Bertoni (’95), Federico Ferrari (’01), Davide Gelmini (’01), Andrea Grassino (’01, Matteo Putelli (’01), Davide Tomasoni (’02), Giovanni Torri (’97).

CENTROCAMPISTI: Anthony Dell’Anna (’91, svincolato), Fabio Chiarini (’00), Andrea Ferro (’00), Davide Gadeschi (’02), Edoardo Masotti (’98), Luca Passera (’97, Barbariga), Bruno Prestini (’02)

ATTACCANTI: Daniel Bandera (’99), Giorgio Bertoni (’00), Daniele Calzighetti (’01) , Gabriele Franzoni (’02), Saimon Gjieci (’00, Romanengo), Saverio Placido (’00, Torrazzo).

Lo staff tecnico

ALLENATORE: Diego Capelli

VICE ALLENATORE: Aldo Bodini

PREPARATORE ATLETICO: Rino Piovani

PREPARATORE PORTIERI: Fausto Gandini

DIRIGENTE: Emanuele Ferrari

ACCOMPAGNATORE: Giuseppe Entratici