La karateka Giada Cornolò sarà protagonista a Rezzato della serata Donne & Sport.

Giada Cornolò, studentessa la quarto anno dell’istituto Ipseoa Caterina De Medici a Gardone Riviera, Giada Cornolò, di Ciliverghe di Mazzano, è la diciottenne campionessa della Karate Nakayama di Rezzato che giovedì 6 febbraio 2025 sarà tra le protagoniste della serata Donne & Sport al teatro Lolek di Rezzato assieme alla campionessa di Judo Alice Bellandi e la campionessa paralimpica Pamela Novaglio.

Per Giada, che ha iniziato a quattro anni a frequentare la palestra perché papà Michele insegnava il karate, è stato un crescendo tra le iniziali prove di agilità e poi di competizioni che l’hanno decisamente conquistata per proseguire mese dopo mese, anno dopo anno, fino al raggiungimento degli obiettivi prefissatisi. Al compimento dei 13 anni ha smesso per avvicinarsi alla pallacanestro per ritornare l’anno successivo al karate per una scommessa, vinta, con il papà Michele. Da quel giorno è stato un susseguirsi di gare a livello nazionale con il record, a 18 anni appena compiuti, della conquista di sei medaglie d’oro ai campionati Italiani. Ma non bastasse, anche a livello internazionale si è fatta valere salendo sul podio moltissime volte, con le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo che stanno riempiendo la bacheca della sua camera senza dimenticare che nell’anno appena trascorso ha vestito anche il karategi della nazionale junior.

Un 2024 durante il quale non sono mancati i successi: Ad iniziare nel mese di gennaio con una medaglia d’argento a Samobor ( Croazia) ed il quinto posto ai campionati italiani senior, a febbraio la partecipazione con la nazionale agli europei junior a Tbilisi ( Georgia), a marzo il bronzo al Golden Belt Cacar ( Serbia), ad aprile il bronzo ai campionati Italiani U21 , a maggio l’oro agli Open di Padova, a giugno oro agli Open di Roma, poi in ottobre oro agli Open di Toscana, oro alla coppa Lombardia , oro ai campionati italiani a squadre sociali, oro ai campionati italiani a rappresentative regionali senior.