La Karate Nakayama vola a Cipro per la Karate1 serie A.

A Cipro

Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio 2025 due portacolori della Karate Nakayama di Rezzato saranno a Lacarna (Cipro): con il presidente coach Michele Cornolò ci saranno Fabiola Antonini e Gabriel Piemonte. Si tratta della manifestazione internazionale Karate1 serie A alla quale sono iscritti 1147 atleti in rappresentanza di 86 nazioni e tra questi 116 italiani.

La Karate Nakayama: Fabiola e Gabriel i portacolori

Per Fabiola, che gareggerà nel kumite + 68 kg., e scenderà sul tatami venerdì 14, sarà la prima partecipazione in assoluto in una manifestazione di tale portata, mentre Gabriel, nel kumite – 60 kg. già avvezzo a simili competizioni, che è presente nel ranking mondiale al 126 posto, servirà per guadagnare punti per entrare nel Top 100 della classifica ed esordirà sabato e nella sua categoria dove ci saranno ben 96 aspiranti al podio.

A bordo tatami, per gli ultimi suggerimenti, il maestro sesto dan Michele Cornolò. La partenza per Lanarca è prevista da Malpensa mercoledì 12 ed il rientro lunedì 17 febbraio.