La Karate Nakayama di Rezzato conquista l'Oro a Riccione, Sofia Palumbi trionfa.

Sofia Palumbi, 13 anni, di Rezzato ha trionfato alla Open League Karate U14 - 52 kg che si è tenuta alla Palayhall di Riccione nel fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle. Studentessa di terza media alla Perlasca, portacolori della Karate Nakayama, seguita a bordo tatami dal maestro – presidente Michele Cornolo e dal tecnico Alessandra Hasani, ha inanellato un percorso netto che l’ha vista superare le 38 avversarie al via.

Non si tratta della prima vittoria: Sofia negli ultimi mesi aveva già dimostrato la sua preparazione vincendo in novembre gli Open League Toscana, poi terza ai campionati italiani di categoria e nel primo week di aprile si è piazzata al settimo posto nella competizione mondiale Youth League a Guadalajara ( Spagna). A Riccione ha iniziato la gara superando con un netto 6 a 1 la coetanea Sofia Iraci di Palermo, poi ha sconfitto Chiara Panaro di Napoli per 3 a 0 per poi vincere la pool superando per 6 a 2 Ginevra De Luca di Napoli.

Nella semifinale ha trovato una coetanea coriacea, Federica Stella della Pro team di Taranto , ma con alcune tecniche studiate con il coach , è riuscita a superarla pe 2 a 0. In finale, opposta a Sofia Ferraris della Cao Karate team di Cermenate ( Como) , ha immediatamente fatto vedere la sua determinazione vincendo per 2 a 1 salendo così sul gradino più alto del podio. Buone le prestazioni degli altri agonisti della “fucina di campioni” della Nakayama con Alessio Izzo che si è fermato al terzo incontro, e tutti gli altri al secondo match . Prossimi appuntamenti l’ultimo fine settimana di aprile con i campionati italiani U21e master ed il 4 maggio l’Open League di Padova.