La Karate Nakayama agli Atp Games della Lombardia conquista un argento e un bronzo.

Agli Atp Games anche la Karate Nakayama di Rezzato

Si sono disputati al Palasport di Gerenzano (Varese) gli Atp Games della Lombardia che hanno visto come protagonisti i migliori karateka under 18 e over 18 della Lombardia. Gli Atp Games (Attività tecnico provinciale) è stata organizzata dalla Ctr Karate Lombardia tra le rappresentative delle province lombarde. A prendervi parte in ambito bresciano non solo la Garda Karate Team ma anche la Karate Nakayama di Rezzato con la guida dei coach Michele Cornolò e Francesco Gilberti.

Cinque atleti protagonisti

Sono stati cinque gli atleti della realtà di Rezzato a gareggiare, tutti hanno saputo dare un importante contributo per la conquista del primo posto di Brescia tra le province lombarde. Nel kumite U21 61kg. Aurora Pendoli è salita sul secondo gradino del podio al pari di Gabriel Piemonte negli U21 60 kg, poi la medaglia di bronzo con Fabiola Antonini senior + 68 kg, la quinta posizione di Thomas Rizzati negli U21 75 kg. e di Filippo Busi nei – 67 kg, ( in prestito alla provincia di Como). La classifica finale ha visto Brescia al primo posto, secondo Milano, terzo Como-Lecco-Sondrio.

( nella foto in evidenza Aurora Pendoli, Michele Cornolò, Fabiola Antonini, Thomas Rizzati, Filippo Busi, Gabriel Piemonte)