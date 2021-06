I cestisti della serie C Silver hanno stravinto al Pala Ravizza di Pavia contro i padroni di casa. Li attende un girone all'italiana.

La CXO Ospitaletto "vola" in finale puntando al "vittorione"

Grande risultato per la CXO Basket Ospitaletto che mercoledì ha stracciato gli avversari padroni di casa al Pala Ravizza di Pavia.

I cestisti della serie C Silver hanno travolto la Sanmaurense per 78 punti a 34: una performance eccellente che sin dai primi minuti aveva fatto presagire aria di vittoria per i bresciani.

La formazione guidata da Gianluca Peli è stata protagonista di una difesa di qualità e di un buon ritmo di gioco che è valso quindi il traguardo.

Il prossimo appuntamento sarà il fine settimana del 3-4 luglio sul campo di Rho per il girone a tre squadre.

In questo "girone all'italiana" gli ospitalettesi potrebbero conquistare la "final four".