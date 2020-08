La bagnolese Alice Marini si laurea vice campionessa italiana nei 200 misti

Alice Marini da urlo, si laurea vice campionessa italiana nei 200 misti.

Alice Marini al top

La cosa difficile non è vincere, ma restare a grandi livelli. C’è poi chi come Alice Marini riesce a fare entrambe le cose, ovvero continuare a vincere, confermandosi ad eccellenti livelli in tutte le gare che partecipa.

Nei giorni scorsi infatti si è svolto il campionato nazionale, su base regionale e lei è risultata seconda nei 200 misti a livello italiano. Un argento pesantissimo che conferma tutte le qualità della diciottenne che in Lombardia è arrivata prima, oltre che nei 200 misti (e come detto seconda come tempo in tutta Italia), anche nei 100 dorso e terza nei 100 farfalla. In tutto ciò mancava il pubblico e soprattutto suo nonno Beppe, scomparso a fine aprile a 82 anni, e da sempre il suo primo tifoso. “Per sentire il nonno sempre al mio fianco mi porto sempre con me una sua foto e prima di fare le gare ho pensato a lui: ci teneva molto e sapeva tutto quello che davo al nuoto. E’ stata la prima gara che ho disputato dopo che se n’è andato e questi risultati li dedico a lui”.