La “24 ore di Motella” fa il record di presenze con 32 squadre iscritte

Migliaia di persone e squadre provenienti da più province. È il bilancio della festa dell’oratorio di Motella, frazione di Borgo San Giacomo, che quest’anno ha fatto registrare un’affluenza ancora superiore a quella del 2025, consacrando l’evento tra gli appuntamenti estivi più attesi e partecipati del territorio.

Due week end tra calcio e feste

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Iniziata il 26 giugno per due week end consecutivi la manifestazione ha calamitato nella bassa gruppi di amici e famiglie. Il momento più atteso è stato, come sempre, il torneo di calcio delle 24 Ore, che ha raggiunto un nuovo record con 32 squadre iscritte (quattro in più rispetto allo scorso anno). Sul campo si sono confrontate formazioni arrivate non solo dal bresciano, ma anche dalle province di Cremona e Piacenza, segno di una rassegna che ha saputo costruirsi una reputazione ben oltre il territorio. Uno dei segreti di questo successo? Oltre alla lungimiranza degli organizzatori è la storia stessa della competizione, una delle prime del genere organizzate nella zona.

“Molte squadre partecipano ormai da anni e tornano puntualmente ogni estate”,

raccontano entusiasti dalla regia. Il richiamo non si è limitato alle partite. Anche le altre serate hanno registrato un’ottima partecipazione, con una presenza particolarmente significativa in occasione della serata del Pellicano. La scelta di distribuire il programma su due fine settimana consecutivi si è rivelata ancora una volta vincente, offrendo più occasioni di incontro e permettendo a un pubblico sempre più numeroso di prendere parte agli appuntamenti. Il merito di tutto questo è stato soprattutto il lavoro di squadra. Oltre cento volontari hanno collaborato per settimane alternandosi nella preparazione degli spazi, nella gestione delle cucine, del servizio, della logistica e delle gare, dimostrando quanto sia forte il senso di appartenenza che anima la comunità. È proprio questo impegno condiviso a rappresentare il valore aggiunto della festa: non soltanto sport e intrattenimento, ma anche un’occasione per ritrovarsi, rafforzare i legami e coinvolgere persone di tutte le età in un progetto comune. Come da tradizione il ricavato sarà destinato al rinnovo degli ambienti parrocchiali. Ogni partita, ogni serata e ogni presenza contribuiranno così a sostenere un intervento pensato per rendere gli spazi della parrocchia sempre più accoglienti e funzionali per le attività rivolte ai giovani e alla comunità. Sul piano sportivo a conquistare il titolo è stata la formazione Minions, di Verolavecchia protagonista di un percorso impeccabile. Alle loro spalle si sono classificati Ai Portici Quinzano, seguiti dai New PowerFood di San Paolo, mentre il Bar Chiocciola di Borgo San Giacomo ha chiuso la competizione al quarto posto.