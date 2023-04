Due ori e un argento per le atlete provagliesi della Forza e Costanza Karate agli Open di Sardegna, che per la prima edizione sono stati disputati a Olbia.

Karateke provagliesi: due ori e un argento

La gara del circuito nazionale a ranking ha radunato i migliori atleti e atlete del panorama italiano di Kata e Kumite al Palazzetto Geopalace.

"Ottima la prestazione dei nostri portacolori, che hanno conquistato ben cinque podi tra i quali due ori, due argento e un bronzo - ha commentato il maestro della Forza e Costanza Karate, Filippo La Noce, al termine della gara - Nella categoria -55 kg U21 femminili, la provagliese Anna Guerini è tornata dopo un periodo di pausa gareggiando per la prima volta nella sua nuova categoria di peso, che l’ha vista protagonista salendo sul gradino più alto del podio e aggiudicandosi meritatamente l’oro dopo una conduzione di gara impeccabile dominata dall’inizio alla fine".

Oro anche per la compagna di squadra provagliese Veronica Vitali, che ha confermato la leadership nella categoria -50 kg dopo aver vinto il precedente Open di Toscana e continuando il suo percorso nella raccolta di punti per il ranking nazionale.

"Argento invece per Giorgia Duca, che ha sorpreso tutti arrivando in finale, persa di misura, ma dopo aver lottato contro la campionessa italiana in carica della categoria -59 kg femminili - ha proseguito il maestro - Sicuramente sarà una delle protagonisti anche nelle prossime gare. La provagliese Valentina Simonini, dopo una fase di eliminatorie vinte con supremazia e determinazione, si è dovuta accontentare dell’argento in finale. Bene in ogni caso per un risultato che la colloca al vertice della categoria -68 kg femminili dopo l’oro agli Open di Toscana".

Giacomo Bontempi si è aggiudicato il bronzo nella categoria -84 kg maschili.