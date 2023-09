Karate Nakayama verso Cipro: la competizione nel fine settimana.

La Karate Nakayama di Rezzato del maestro Michele Cornolò, società associata alla Lisporteam360, inizia l’anno agonistico con un fine settimana ricco di impegni. Scenderanno sui tatami del Palasport Kition Athletic Center di Lanarca ( Cipro) dal 29 al 1 ottobre per la gara di serie A, alla quale sono iscritti oltre mille atleti provenienti da 76 nazioni, Nicole Del Bono nei – 61 kg, Gabriel Piemonte – 60 kg. e Thomas Rizzati -75 kg. A seguire gli atleti a bordo tatami il tecnico Andrea Piemonte.

Verso la Croazia

In contemporanea il maestro Michele Cornolò accompagnerà un secondo gruppo di agonisti alla 22° edizione della Croatian Karate Open che si disputerà alla Sporthall Zamet di Rijeka con 1500 atleti di 20 nazioni. Parteciperà alla trasferta e scenderà sul tatami di Rijeka anche l’italo Croata Alessandra Hasani, nonostante le sue condizioni fisiche non siano al massimo, per cercare di conquistare la qualificazione ai campionati Mondiali. Ci saranno Giada Cornolò junior -66 kg, Ambra Gioffi U21 -55 kg, Stefano Cerqui U14 – 57 kg, Sofia Palombi U14- 45 kg. Mariachaiara Arena U14 – 45 kg. Arturo Bonometti U14 – 55 kg. Inoltre domenica si svolgeranno a Brembate di Sopra i campionati regionali di categoria cadetti validi per i campionati Italiani con quattro atleti che cercheranno la qualificazione.