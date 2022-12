Karate Nakayama, stop solo a Natale e a Santo Stefano.

Karate Nakayama, il calendario degli allenamenti

Per il Karate Nakayama di Rezzato, società associata alla Lisporteam360, gli allenamenti si fermeranno solo per Natale e Santo Stefano per poi proseguire con alcuni stage in preparazione alle competizioni internazionali del mese di gennaio.

Gli appuntamenti

Dal 27 al 29 dicembre 2022 ci sarà al PalaPellicone di Ostia Lido un seminario della nazionale giovanile al quale sono stati convocati Giada Cornolò negli juniores 59 kg, e Gabriele Portesi cadetti 70 kg. Dal 27 al 30 dicembre il gruppo degli agonisti si recherà in Croazia, e più esattamente alle Terme Sveti Martin , dove si terrà per la Convention Winter Experience , stage che avrà come istruttori Alessandra Hasani, Boran Berak e Enes Garibovic. Dal 3 al 6 gennaio altro stage al centro Olimpico Vorarlberg di Dornbirn ( Austria) per il Wila 2023. Dal 13 al 15 gennaio Alessandra Hasani ( - 55kg) e Nicole Del Bono ( -61 kg ) parteciperanno ad Atene alla manifestazione internazionale Karate 1 serie A per poi recarsi dal 20 al 22 gennaio a Samobor ( Croazia) per il 31° Grand Prix Croazia.