Karate Nakayama Rezzato: si scaldano i motori per le sfide in Austria e in Georgia.

Le prossime sfide del Karate Nakayama Rezzato

Sono ripresi, dopo le festività legate al Natale, gli allenamenti della Karate Nakayama nella palestra del Policentro Cristallo di Rezzato in vista delle competizioni nazionali che verranno disputate a Linz in Austria e a Tblisi in Georgia.

A Linz

In particolare la squadra degli agonisti si appresta ad iniziare la stagione agonistica 2025 con degli allenamenti specifici che la vedranno impegnata da giovedì 2 a domenica 5 gennaio 2025 a Linz ( Austria) al Camp con l’allenatore della nazionale austriaca Juan Luis Benitez Cardenes, dove potranno confrontarsi con il gruppo atleti della nazionale Austriaca, tra questi la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo Bettina Plank, e della nazionale Svizzera . All’Olympia Zentrum di Linz, dove si terrà l’International Winter Camp 2025, la comitiva del Karate Nakayama sarà composta dal maestro 6° Dan Michele Cornolò e dagli atleti Alessandra Hasani, Fabiola Antonini, Sofia Palombi, Maria Chiara Arena, Gabriele Filippi, Gabriel Piemonte, Thomas Rizzati.

A Tblisi

Terminato il Camp austriaco quattro atleti parteciperanno al Karate 1 Serie A che si svolgerà a Tblisi, capitale della Georgia, dal 10 al 12 gennaio condotti dal presidente coach Michele Cornolò. Il gruppo partirà giovedì 8 gennaio 2025 dall’aeroporto di Malpensa e dopo 8 ore di volo sarà a Tbilisi. Venerdì 10 gli atleti ed accompagnatori si recheranno al New Sports Palace di Tbilisi per gli accrediti ed Alessandra Hasani, che vestirà il karategi della Nazionale Croata, nei – 55 kg.,calcherà il tatami sabato 11 , e nello stesso giorno nei – 60 kg. combatterà Gabriel Piemonte . Sabato sarà la volta di Giada Cornolò nei – 61 kg. e Thomas Rizzati nei – 75 kg.