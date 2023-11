Karate Nakayama Rezzato: Giada Cornolò convocata dalla Fijlkam per una tournée in Giappone.

Il Karate Nakayama Rezzato vola in Giappone con Giada Cornolò

Giada Cornolò, Ambassador della Lisporteam360, portacolori della società Karate Nakayama di Rezzato, è stata convocata dalla Fijlkam, settore Karate, per una tournée in Giappone. La diciassettenne parteciperà a degli allenamenti congiunti con la nazionale giovanile italiana e quella giovanile giapponese per poi, il 3 dicembre, partecipare al Karatedo Mt. Fuji Championship che si terrà nella città di Gotema assieme ad altre sette atleti Italiani.

Gli altri partecipanti

Oltre a Giada nel kumite 66 kg, ci sarà Ludovica Legittimo nei 48 kg. del Shirai Club Salerno, Valentina Marrucci nei 53 kg. del Talarico Kr team Torino, Gennaro Ingenito nei 76 kg. della Ever Green Napoli, Nicholas Martellini +76 kg. della Foligno Perugia, Guido Squillace dello Shirai Club Salerno. Per il kata Roberta Dominici dello Skorpion di Varese e Luigi Di Rubba del Tiger’s di Caserta. Ad accompagnare gli atleti il vice presidente Fijlkam Davide Benetello, poi Mattia Busato, Cinzia Colaiacono, Silvia Semeraro, Luca Valdesi, Gennaio Talarico. Una trasferta piuttosto impegnativa visto anche il cambio di fuso orario, con partenza da Fiumicino lunedì 27 novembre 2023 e ritorno lunedì 4 dicembre 2023.