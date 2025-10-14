Karate Nakayama Rezzato: due ori, due argenti e un bronzo ai Campionati Italiani per rappresentative regionali.

Incetta di medaglie ai Campionati Italiani

Si sono tenuti al PalaCarneroli di Urbino i Campionati Italiani per rappresentative regionali, a prendervi parte anche cinque atleti della Karate Nakayama di Rezzato i quali sono riusciti a portare a casa un ricco bottino: due ori, due argenti e un bronzo.

I risultati

Sul gradino più alto del podio la diciannovenne Giada Cornolò nella categoria – 61kg. over 18 femminile che nei tre incontri disputati non ha lasciato scampo alle avversarie. Nel primo match si è sbarazzata con un eloquente 6 a 1 della ligure Ambra Piccardi, nel secondo della campana Chiara De Domenico per 5 a 2 e nella finale per l’oro la superato la siciliana Irene Marturano per 3 a 2.

L’altro oro per la squadra del maestro Michele Cornolò è arrivata per l’acuto del Master Bm +75 kg. Jacopo Zampolli che ha superato il marchigiano Francesco Lovelli, il ligure Giulio Colotto ed in finale il trentino Loris Speranza.

Le due medaglie d’argento sono arrivate da Federico D’Erchia nei Master Am 75 kg. e Alex Hasani nei 75 master Dm mentre Giambattista Consolandi nei + 75 kg. Master Cm si è aggiudicato il bronzo.