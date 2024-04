Karate Nakayama Rezzato: due ori ai nazionali Master di Kumite.

Un week end di successi per il Karate Nakayama

Un fine settimana niente male per il Karate Nakayama Rezzato che ha conquistato un bottino colmo di medaglie: due d'oro, una d'argento, due di bronzo. La società ha inoltre ottenuto un quinto ed un settimo posto. Il tutto nell'ambito dei campionati nazionali Master di Kumite che si sono tenuti al Palapellicone di Ostia Lido. Nella stessa località, inoltre, si sono disputati anche i campionati italiani degli U21: anche qui la società ha ottenuto due medaglie di bronzo. a Giada Cornolò nei -68 kg e a Aurora Pendoli nei -61 kg.

Master

Per i master sono saliti sul primo gradino del podio Luca Bonetti nei Master A + 75 kg. e Federico Derchia nei master A – 75 kg. L’argento è andato a Fabrizio Morini Master A + 75 kg. bronzo per Iacopo Zampolli master B + 75 kg, e Diego Zola master D + 75 kg. 5° posto per Alex Hasani master D – 75 kg, 7° posto per Gianbattista Consolandi master C + 75 kg. Con i risultati ottenuti conquista la coppa di prima società in Italia categoria master.