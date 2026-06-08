Karate Nakayama: Giada Cornolò conquista l’Oro all’Open di Messina.

All’Open di Messina

Sono state 253 le società presenti al Palarescifina di Messina, con oltre mille atleti per uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Il trionfo del Karate Nakayama: l’Oro di Cornolò

L’Open League di Messina è una competizione nazionale valida per il Ranking Federale, in quest’occasione la Nakayama di Rezzato è salita sul gradino più alto del podio nell’U21 – 61 kg. con Giada Cornolò e sul terzo con Sofia Palombi nei cadetti -54kg. Giada nel suo primo incontro supera con 8 a 0 Eleonora Sorianelli del Cosenza Karate, vince poi per 2 a 0 su Matilde Fiume del Karate Savona e nel terzo match sconfigge con 7 a 5 la ventenne napoletana Morena Portoghese dello Champion Scampia. In finale ha avuto la meglio sull’avversaria Siria Luciani della polisportiva Tevere di Roma con un punteggio di 4 a 2 a favore della portacolori di Rezzato.

Terzo posto per Sofia Palombi

Grande soddisfazione anche per la quattordicenne Sofia Palombi che è salita sul terzo gradino del podio nella categoria cadette – 54kg. Nel corso del primo match ha sconfitto Flaminia Bianconi di Roma per 4 a 1, nel secondo supera Greta Galimi di Reggio Calabria per 3 a 0, ed il terzo conquista il passaggio vincendo per 2 a 1 su Carmen Todesca di Avellino. Nel quarto incontro viene superata da Silvia De Pasquale di Cambobasso per 3 a 1 ma si rifà nel quinto incontro supera per 1 a 0 Lavinia Melissa Tozzi di Latina guadagnandosi così la medaglia di bronzo. Il terzo atleta della formazione del maestro Michele Cornolò, Gabriele Filippi nei cadetti – 70 kg. si è dimostrato pronto inanellando un’ottima serie di incontri vincendone tre e perdendone due conquistando così la quinta piazza.

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