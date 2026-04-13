Tre giorni di karate di alto livello con oltre 1.700 partecipanti in rappresentanza di 321 società italiane suddivise tra maschili e femminili, di categoria e di peso

Karate Nakayama di Rezzato: un oro e due bronzi all’Open di Riccione.

A Riccione la Karate Nakayama di Rezzato

Il Palayhall ha ospitato da venerdì 10 a domenica 12 aorile 2026 l’Open di Riccione: tre giorni di karate, kata e kumite di alto livello con oltre 1.700 partecipanti in rappresentanza di 321 società italiane suddivise tra maschili e femminili, di categoria e di peso.

Tra le società più premiate

A prendervi parte anche la società Karate Nakayama di Rezzato: otto gli atleti presenti e ottimi i risultati raggiunti. Non a caso è stata una delle società più premiate della provincia di Brescia avendo portato a casa una medaglia d’oro, due di bronzo e un quinto posto .

L’oro di Maria Dobre

Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro negli è stata la dodicenne Maria Dobre che ha combattuto nella categoria U14 – 52 kg. Con 39 concorrenti al via, si è distinta nei cinque combattimenti che l’hanno portata sul gradino più alto del podio per la velocità nell’eseguire i fondamentali appresi durante gli allenamenti nella palestra del Policentro Cristallo di Rezzato con il maestro Michele Cornolò e l’allenatrice Alessandra Hasani che l’hanno seguita a bordo tatami anche a Riccione. Ha superato il primo ostacolo per 1 a 0 su Angelica Amato dello Shirai di Salerno, nel secondo ha vinto per 3 a 1 su Sofia Galati di Savona. Nella finale di pool ha superato per 1 a 0 Ludovica Mosca di Napoli. In semifinale eccellente 3 a 0 su Flavia Palermo di Roma. Il capolavoro nella finale costringendo alla resa Silvia Costantino della Kyoman di Bari per 4 a 2 salendo così sul gradino più alto del podio.

Il bronzo di Sophia Giacomin

La medaglia di bronzo è andata alla quindicenne Sophia Giacomin nei cadetti -47 kg. Per salire sul terzo gradino del podio sono stati ben cinque i combattimenti disputati. Ha vinto il primo sulla romana Agnese Ciccarelli per 4 a 3, poi su Morena Garofano di Ragusa per 3 a 1, ed il terzo incontro ha superato Diana Graziani di Ladispoli ( Rm) per 2 a 0. Ha perso il quarto match da Desiree Spampinato di Siracusa ( poi argento) e nei recuperi ha superato per 3 a 2 Nicole Borboni di Forza e Costanza di Brescia salendo così sul terzo gradino del podio.

Il bronzo di Giada Cornolò

Medaglia di bronzo anche per Giada Cornolò , 19 anni, nella categoria U21 –kg.61 . Ha iniziato superando per 10 a 0 Laura Buzzelli di Ladispoli ( Roma) , nel secondo match 10 a 1 su Chiara Ruggeri delle Fiamme Oro di Roma, ma ha perso la finale di pool con Siria Luciani , vice campionessa italiana, della Tevere di Roma. Nella finalina per il bronzo ha superato per 2 a 0 Rita Cristallo di Scampia Napoli.

Ai piedi del podio, quinto posto, per il quattordicenne Gabriele Filippi nella categoria cadetti – 70 kg. che ha superato nell’ordine Chiosa Constantin di Novi Ligure, poi Matteo Martinelli di Modena ed ha perso la finale di pool dal napoletano Mario Scarico. Nei recuperi ha superato Michele Capizzi di Catania ma è stato sconfitto dal pugliese Riccardo de Gregorio.

In evidenza una foto di Fabrizio Filippi.