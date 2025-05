Karate Nakayama di Rezzato: oro per Gabriele Filippi e bronzo per Sofia Palombi.

Brilla la Karate Nakayama di Rezzato

Oro per Gabriele Filippi e bronzo per Sofia Palombi. Terzo per società. Grande soddisfazione per la Karate Nakayama di Rezzato che ha conquistato anche un terzo posto per società. Ai campionati italiani cadetti di karate che si sono disputati al Palapellicone di Ostia Lido, si aggiudica una medaglia d’oro, una di bronzo ed altri piazzamenti compreso il terzo posto nella classifica per società maschile tra le 351 squadre presenti da tutta Italia per un totale di 861 atleti.

L’oro è arrivato nella categoria – 70 kg. dal tredicenne Gabriele Filippi di Castegnato con una sequenza di incontri davvero di alto livello. Nel primo match ha superato il padovano della Fighters Eduard Gavrilescu per 6 a 1, nel secondo ha sconfitto Gaetano Desio della Trezza di Salerno per 7 a 4, e nel terzo incontro si è sbarazzato di Federico Zerbin della Camuno Chinte per 5 a 0. Nella semifinale si è ripetuto con un eloquente 5 a 0 su Antonio Delizotti del centro Sport di Bari. Nella finale, sospinto a bordo tatami dal suo mentore e presidente - maestro Michele Cornolò e dall’allenatrice Alessandra Hasani, si è impossessato del centro tatami conducendo il match a suo piacimento ed a 29 secondi dal termine dei due minuti di gara ha rilasciato un yuko conquistando un punto che lo ha portato fino alla fine del match aggiudicandosi così il titolo di campione d’Italia 2025 della categoria cadetti – 70 kg. Lo scorso anno, quando combatteva ancora nella categoria esordienti aveva conquistato la medaglia d’argento.

Il bronzo

La medaglia di bronzo è arrivata del settore femminile con la tredicenne Sofia Palombi di Rezzato che ha dovuto sudare le proverbiali sette camice visto l’alto numero di partecipanti, ben 73 nella categoria – 54 kg., per salire sul terzo gradino del podio. Nell’ordine ha superato Marica Paternoster di Roma per 4 a 0, poi Nicole Murena di Parma per 8 a 0 , di seguito Teresa Pulino di Bari per 4 a 0, ed ancora Isabella Vigevani di Garda per 5 a 1 . Nel quinto match, finale di pool, viene superata da Maya Marenco di Savona e passa ai recuperi. Supera Berta Bonfiglio di Foggia per 6 a 1 e per il bronzo sconfigge Matilda Monetta di Roma per 4 a 0. Gli altri piazzamenti. Quinto posto per Sophia Giacomini nei – 47 kg. , che vince la pool dopo quattro combattimenti e poi viene fermata al quinto incontro e nei recuperi viene superata da Anna Valnegri. Poi settimo posto per Arturo Bonometti nei – 63 kg. fermato al quarto incontro, undicesimo per Alessio Izzo nei 52 kg. , Mariachiara Arena nei – 54 kg. e Matteo Oprandi nei 47 kg.