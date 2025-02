Karate Nakayama di Rezzato domenica a Ostia per difendere il titolo italiano di campionesse d'Italia di kumite.

A Ostia, il Karate Nakayama di Rezzato difende il titolo

Appuntamento domenica 2 marzo 2025 al Centro Olimpico della Fijilkam di Ostia Lido (Roma), la Karate Nakayama di Rezzato scenderà sui tatami del PalaPellicone per difendere il titolo di campionesse d'Italia di kumite per squadre sociali di club assoluti femminile.

Non sono previste categorie di peso per la composizione della squadra: per tale motivo il gruppo è stato ampliato rispetto allo scorso anno in modo da permettere al coach di schierare la migliore formazione in riferimento alle avversarie.

Il presidente coach Michele Cornolò ha diramato le convocazioni che prevedono sette atlete, tutte giovanissime, la cui media di età è 21 e sono Giada Cornolò, Giulia Cornolò, Aurora Pendoli, Fabiola Antonini, Valentina Simonini, Anita Pazzaglia, Annapia Desiderio. Al PalaPellicone ci sarà anche la squadra di Kumite maschile assoluti per club composta da Luca Bonetti, Federico D’Erchia, Gabriel Piemonte, Fabio Mazzoleni, Fallou Beye, Joseph Rossi. Sarà presente anche una squadra di Kata maschile assoluti che si presenterà con gli atleti Kevin Gatti, Luca Favagrossa, Gabriele Zecchinel. Ad accompagnare gli atleti il presidente - Coach maestro Michele Cornolò che seguirà a bordo tatami le due squadre del kumite mentre condurrà gli atleti del Kata il maestro Giampaolo Ghizzardi.

Gli appuntamenti

Il Kumite assoluti femminili sarà di scena domenica 2 marzo ore 9-13,30 con finali alle 17,30 , Il Kumite assoluti maschili ed il Kata assoluti Maschile dalle 13,30 alle 17,30 ed a seguire finali.