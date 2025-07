Karate Nakayama di Rezzato conquista due settimi posti alla Youth League di Porec in Croazia.

Due settimi posti alla Youth League di Porec

Due settimi posti conquistati dalla Karate Nakayama di Rezzato su un parterre di 2.882 atleti provenienti da 70 nazioni: questo il bottino raccolto nel corso della manifestazione internazionale Youth League di Porec ( Croazia) la conquista di due settimi posti su un parterre di 2882 atleti provenienti da 70 nazioni.

Karate Nakayama di Rezzato protagonista

Alla Zatika Sports Hall di Porec, i giovanissimi erano seguiti a bordo tatami dal maestro- presidente Michele Cornolò e dall’allenatrice italo –croata Alessandra Hasani cercando di consigliare e dare supporto tecnico visto che alcuni dei quattordicenni erano alla loro prima esperienza internazionale. Nella categoria U14 – 55 kg. Alessio Izzo, che quest’anno ha conquistato la medaglia d’oro all’Open di Lombardia, ha vinto i primi tre incontri, venendo sconfitto al quarto dall’Ukraino David Ursuliak , che al termine sarà argento , e nei recuperi veniva superato per 2 a 1 da Mattia Ragone classificandosi così al settimo posto.

Nelle U14 – 52 kg. Sofia Palombi, medaglia di bronzo ai campionati Italiani nella categoria cadetti, ha superato i tre incontri della pool uno venendo poi superata per 1 a 0 al quarto incontro da Amanda Dedej ( Albania) che poi conquisterà l’oro. Nei recuperi veniva superata dalla Svedese Signe Erhardt classificandosi settima.

Sveva Molteni e Elena Cerqui negli U14 -47 kg, , Gabriele Filippi nei U14 + 55kg. Gabriele Piemonte U21 – 60 kg. non sono riusciti a superare le eliminatorie ma, come ha detto il maestro –presidente, hanno fatto esperienza in vista delle prossime manifestazioni.