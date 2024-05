Karate Nakayama di Rezzato, alla Open League di Padova conquista un oro e un argento.

Grandi risultati per il Karate Nakayama di Rezzato che alla Open League di Padova conquista una medaglia d'oro con Giada Cornolò e una d'argento con Nicole Delbono.

Sui tatami del palasport della Kioene Arena si sono presentati ben 1.284 atleti in rappresentanza di 250 squadre da tutta Italia.

Giada Cornolò e Nicole Delbono

In particolare nella categoria Junior -66 chilogrammi ad imporsi è stata la diciassettenne Giada Cornolò di Mazzano che ha vinto alla grande superando le quattro avversarie senza subire alcun punto. Nel primo ha sconfitto per 3 a 0 Victoria Antonello, veneziana del team Lazzarini , nel secondo match ha realizzato un eccellente 8 a 0 su Gemma Mechi del Team Puleo di Firenze, poi un 6 a 0 su Giulia Sadler di Trento.

Anche la finale non ha avuto storia chiudendo l’incontro con Chiara Anselmi della Champion Scampia Napoli sul 5 a 0 salendo così sul gradino più alto del podio. Nella categoria U21 – 61 kg. argento a Nicole Delbono di Bedizzole, classe 2004, che si è arresa solo al quarto incontro. Nel primo ha superato la trevigiana della Sport Target Francesca Amarante , poi ha sconfitto Serena Laiolo della Lacassia di Torino, un pari nel terzo match con Irene Marturano della Lentini di Agrigento per poi essere sconfitta in finale da Alessandra Schicchi della Talarico di Torino.

