Karate Nakayama, conclusa la tre giorni nazionale

Il Karate Nakayama conclude la tre giorni nazionale a Riccione, ora la testa è al prossimo week end.

Karate Nakayama, formazione per i futuri campioni del basket

Il Karate Nakayama di Rezzato ha concluso la tre giorni nazionale di aggiornamento per i futuri campioni di karate al Play Hall di Riccione con il gruppo seguito dal maestro Michele Cornolò, composto da Lorenzo Bertasi, Luca Lombardo, Gabriel Piemonte, Asia Zanetti, Nicole Delbono e Giada Cornolò.

I coach e i prossimi appuntamenti

Ora la squadra dei senior, coordinata dai coach Alessandra Hasani e Francesca Botturi, si appresta a partire per Settimo Torinese dove da venerdì 18 a domenica 20 novembre 2022 al Pala200 si disputeranno i campionati Assoluti di Kata ( forma) e Kumite ( combattimento). I partecipanti nel kumite per la società Nakayama sono Gabriel Piemonte che gareggerà nei 60 chilogrammi. Venerdì 18 novembre nel pomeriggio pomeriggio sarà la volta di Luca Lombardo nei 60 kg e Katia Berlini nei + 68 kg. Sabato 19 novembre in mattinata, Filippo Busi nei 67 kg; Davide Ragnoli nei 67 kg nel pomeriggio. Nella mattinata di domenica 20 novembre 2022 sarà la volta di Nicole Delbono nei 61 chilogrammi.