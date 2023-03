Karate: la sedicenne Giada Cornolò trionfa nella categoria Junior - 66 kg nell'ambito della XX edizione dell'Open di Toscana.

Giada Cornolò campionessa di Karate

Non finisce di stupire la sedicenne Giada Cornolò del karate Nakayama di Rezzato, società associata alla Lisporteam360, che sale nuovamente sul gradino più alto del podio in una manifestazione di prestigio, la xx° edizione dell’Open di Toscana. Disputatasi al Palagolfo di Follonica ( Grosseto) con oltre 1500 partecipanti in rappresentanza di 257 società, la gara era valida per il ranking della nazionale giovanile e conseguentemente per conquistare punti validi per accedere alla nazionale.

Categoria Junior - 66 Kg

Un percorso, quello di Giada, che l’ha vista primeggiare nella categoria Junior – 66 kg. iniziando con la vittoria su Lucrezia Viscontini del Power Project di Roma per 5 a 2, poi superando per 5 a 0 Gioia Colangelo di Campobasso, e nella semifinale sconfiggeva con un netto 9 a 0 Aurora Fanelli dello Skorpion Varese. In finale ha superato per 4 a 3 Paola Giordiani del Karate Club Savona.

Buone le prestazioni degli altri componenti la comitiva del Nakayama che ritorna a casa anche con una medaglia di bronzo conquistata da Gabriel Piemonte Junior – 55 kg. che, dopo il primo combattimento perso con Celentano dello Shirai Milano, si rifà andando a superare Galasco della Polizia, Thiam dell’Omega di Verbano, e poi Zabatta dl Pozzuolo Milano.