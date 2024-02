Karate: Giada Cornolò conquista il quinto posto ai campionati italiani assoluti

Karate: Giada Cornolò conquista il quinto posto ai campionati assoluti.

La diciasettenne Giada Cornolò, Ambassador della Lisporteam360, portacolori della karate Nekayama di Rezzato, agli assoluti di kumite nei – 68 kg. giunge ad un passo dal podio. Al Palapellicone di Osta Lido, Giada determinata come non mai, si è presentata nella categoria assoluti a pochi giorni prima del raduno con la nazionale junior e dai campionati Europei giovanili di Tblisi classificandosi al quinto posto superata nella finalina per il bronzo dall’azzurra Semeraro.

Ottime prestazioni

Ottima la progressione negli incontri. Nel primo supera Francesca Amarante dello Sport Target Treviso per 7-0, poi Federica Cavallaro di Siracusa per 3 a 1, Giorgia Di Cosimo di Roma per 1 a 0, ma viene sconfitta da Anna Pia Desiderio dello Shirai Club di Salerno, che poi vincerà il titolo, per 3 a 0. Nei recuperi supera Alessandra Guazzaroni di Terni per 4 a 0, e nella finalina per il bronzo non riesce a superare l’azzurra Silvia Semeraro delle Fiamme Oro Polizia di Stato, conquistando così la quinta posizione.