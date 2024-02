Karate, ai Campionati dei Balcani l'italo croata Alessandra Hasani conquista il terzo posto

Medaglia di bronzo nel karate, l'italo croata Alessandra Hasani conquista il terzo posto ai Campionati dei Balcani.

Medaglia di bronzo nel karate per Alessandra Hasani

Terzo posto ai Campionati dei Balcani. L'italo croata Alessandra Hasani, Ambassador della Lisporteam360 e portacolori della Karate Nakayama di Rezzato, vestendo il karategi della Croazia, sale sul terzo gradino del podio alla 26esima edizione del Balkan Championship 2024 di Karate (Campionati dei Balcani) che si sono disputatasi a Podgorica, capitale del Montenegro alla quale hanno partecipato atleti provenienti da 19 nazioni.

Un importante risultato

Nel kumite - 55 kg., con 19 atlete al via, Alessandra ha superato nel primo incontro per 4 a 0 Anila Foniqi ( Kosovo), per poi essere sconfitta dalla serba Aleksandra Djikic per 2 a 1, che poi si aggiudicherà la vittoria della categoria salendo sul primo gradino del podio. Alessandra ha quindi disputato i recuperi sconfiggendo la turca Serranur Cevikdal e poi la serba Brankica Negovanovic aggiudicandosi così la medaglia di bronzo.