Incetta di medaglie per la Karate Nakayama di Rezzato a Taranto: quattro ori, due argenti e due settimi posti.

La Karate Nakayama di Rezzato fa incetta di medaglie

Protagonisti della trasferta sono stati gli atleti over 40 della Karate Nakayama di Rezzato che a Taranto hanno disputato il campionato Italiano Master. A prendervi parte otto atleti della società di Rezzato partecipanti che al termine si sono aggiudicati quattro medaglie d’oro, due d’argento e due settimi posti ponendo la formazione del coach - presidente Michele Cornolò ai vertici del karate master nazionale.

I vincitori

Al Palamazzola di Taranto si sono presentate 116 squadre con 212 atleti suddivisi per gruppi di età e peso nelle specialità Kata e Kumite dove, in quest’ultima, i combattimenti si sono svolti al limite dei due minuti. Nella categoria master A + 75 kg. Luca Bonetti ( 1983) , già vincitore lo scorso anno, in successione ha superato i coetanei Ramaci di Catania, Checchi di Roma e nella finale l’altro romano Damico salendo così sul gradino più alto del podio. Nei Master B +75 kg. Iacopo Zampolli ( 1976) campione italiano in carica, si riconferma superando nell’ordine il barese Cassano, poi Paris e Di Carlo di Pesaro e nella finale per il titolo Calotto di La Spezia. Terzo oro per Giorgio Bravo ( 1967) nei Master C – 75 kg. che sale sul gradino più alto del podio per la prima volta andando a superare nell’ordine Montini di Lucca, Ioio di Gorizia e Scavuzzo di Torino.

Regina incontrastata nei master C + 61 Nada Bolis ( 1973). Poi medaglia d’argento per Alex Hasani (1960) nei master D – 75 kg, e Diego Zola ( 1965) nei Master D + 75 kg, Settimo posto per Fabrizio Morini ( 1982) Master A + 75 kg, e Giambattista Consolandi (1971) Master C – 75 kg. In contemporanea ci sono stati i campionati italiani per gli U21. Al via 398 atleti provenienti da 159 società sportive con la Karate Nakayama che si è presentata al via con gli atleti Gabriel Piemonte nei – 60 kg e Thomas Rizzati nei – 75 kg.

Per Gabriel Piemonte, diciannovenne, un campionato che l’ha visto conquistare la quinta posizione dopo aver superato con ottima personalità il siciliano Riccardo Vitale e Niccolò Iannarone di Caserta. Fermato nel terzo incontro da Lorenzo Busi di Modena, che poi si classificherà secondo, nei recuperi ha sconfitto Simone Paturso di Crotone per 5 a 2 per poi perdere dal romano Matteo Pelagatti che poi si classificherà terzo. Per il diciannovenne Rizzati, già vice campione nel 2022, la sua prestazione si è conclusa al primo incontro superato con semplice juko da parte del romano Federico Colonnese.