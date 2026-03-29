Impresa Cristian Romeo: vittoria al Super Match di braccio di ferro tra seicento atleti

Impresa Cristian Romeo: vittoria al Super Match di braccio di ferro.

Romeo si conferma al top

Sabato 7 e domenica 8 marzo, nel Palazzetto dello Sport di Rovato, si è disputato il «Super Match Internazionale», la gara più importante di braccio di ferro in Italia.

A quest’edizione erano oltre 600 gli iscritti provenienti da diversi Paesi del mondo come Turchia, Austria, Svizzera e molti altri, fra gli atleti partecipanti figurava anche l’offlaghese Cristian Romeo.

«Dopo due mesi di dura preparazione e un impegnativo taglio del peso, sono riuscito a rientrare al controllo ufficiale con 98 chilogrammi, riuscendo così a gareggiare nella categoria Master 100 – ha chiosato Cristian Romeo – Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto e della vittoria conquistata proprio nella giornata dell’8 marzo. È stato un percorso intenso che ha richiesto grande disciplina, sacrificio e costanza. Come presidente della “Asd Equilibrium Pitbull”, desidero ringraziare in modo particolare il mio sponsor Nutriversum Italia e Fit Bar Manerbio per il supporto, oltre al mio preparatore atletico Claudio Pasinetti, che mi ha seguito con professionalità durante tutta la preparazione. Questa vittoria è il risultato di un grande lavoro di squadra e rappresenta una soddisfazione importante per me e per tutta la nostra associazione sportiva».