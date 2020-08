Il Summer Camp a San Paolo ha convinto davvero tutti.

Buona la prima per il Summer Camp

La voglia di calcio, di stare insieme e divertirsi è stata più forte del Coronavirus.

E’ stato un vero e proprio successo infatti il Summer Camp organizzato dal San Paolo Fc: un mese di passione e divertimento per circa 60 tra bambini e ragazzi.

«E’ stato un mese incredibile fatto di calcio, divertimento e voglia di divertirsi – ha commentato Matteo Paletti – Abbiamo voluto regalare un po’ di normalità ai nostri ragazzi e a tutti noi, e ce l’abbiamo fatta: è stato entusiasmante per tutto il paese».

Era il primo anno che la società decideva di intraprendere questa iniziativa e adesso si può dire che la scelte è stata vincente.

«Era da qualche anno che volevamo farlo e in questa stagione, approfittando del fatto che non abbiamo fatto alcun torneo, siamo riusciti ad organizzarlo».

Ovviamente tenendo conto di tutte le norme e mantenendo al massimo la sicurezza.

«E’ stato molto impegnativo perché ogni anno cambiavano decreti e iscrizioni, ma alla fine il risultato è stato incredibile e ci ha ripagato di tutti gli sforzi».