Per il Pralboino 2020/21 è arrivato il tempo di mostrare le carte in gioco. E’ stata presentata ieri sera, venerdì, la rosa di giocatori che presto affronterà la nuova stagione calcistica con un unico obiettivo: puntare ai playoff della Prima Categoria e salire, per la prima volta nella sua storia, in Promozione.

Il Pralboino mostra le carte. L’obiettivo? La promozione

Obiettivo Promozione. E’ così il Pralboino è pronto a scendere in campo ancora una volta con un team fresco e rinnovato. Per provare a centrare questo risultato la squadra, che sarà allenata per il terzo anno da Simone Pesciaioli, è stata puntellata con quattro acquisti: il difensore Marco Alghisi, il centrocampista Fabio Spazzini e gli attaccanti Nicola Cosentino e Robert Vavapini.

La rosa è stata presentata ieri: nel corso della serata è stato anche premiato l’ex centrocampista biancoazzurro Nicola Bontempi, che dopo cinque anni ha deciso di lasciare la società pralboinese per approdare al Ghedi 1978.