Il pilota bresciano Pedro al via del 41esimo Rally Due Valli.

Il pilota bresciano Pedro

La gara d'apertura del Campionato Italiano Rally Asfalto si è aperta con il 41° Rally Due Valli. La corsa scaligera ha presentato un parterre di iscritti di assoluto livello, in un rally che si è dimostrato molto selettivo ed un campionato in grado di offrire subito uno spettacolo di livello decisamente elevato.

In questo contesto “Pedro” si è inserito decisamente bene, in una gara che ha visto gli equipaggi che saranno al via di tutto il Campionato prendere subito il largo, e con il pilota bresciano subito alle loro spalle a confrontarsi con giovani e agguerrite leve e piloti locali pronti a dare tutto per la gara di casa.

“Sono molto contento di questo risultato - afferma “Pedro” al termine - ho chiuso al decimo posto assoluto dietro solo ai protagonisti del Campionato ed a giovani dal piede decisamente pesante. Con il pilota di casa Luca Hoelbling abbiamo ingaggiato una bella lotta, giocata sul filo dei secondi per tutta la gara, sfidandoci per l'ingresso nei primi dieci fino all'ultima prova speciale, devo ringraziarlo perchè per merito suo ho tirato fuori una grinta nella voglia di staccare un bel tempo che non avevo da un po' di gare a questa parte, è stata una bella battaglia. Mi sono trovato benissimo anche con Fabio Grimaldi al mio fianco, chiamato a sostituire all'ultimo minuto Emanuele Baldaccini, il mio solito navigatore, rivelandosi un grande professionista.”

Una gara quella del Due Valli che ha messo a dura prova mezzi ma anche equipaggi, con un percorso a detta di molti tecnico e selettivo, che ha incontrato il plauso degli equipaggi al via, compreso il pilota bresciano:

”Per la morfologia delle prove speciali arrivavi in fondo al tratto cronometrato senza fiato: in molti punti non sei mai diritto con la vettura ma ugualmente viaggi sempre in quarta e quinta marcia. Ho trovato un percorso veramente divertente ed un'organizzazione praticamente perfetta. Vorrei fare un plauso personale ad ACI Verona ed al suo presidente Adriano Baso per come ha gestito il Rally Due Valli - prosegue “Pedro” - l'Automobile Club scaligero oramai è una macchina ben oliata e collaudata ottimamente. Penso che il panorama rallystico di questo ultimo periodo ha bisogno assolutamente di gare come queste, che oltre per l'appunto ad essere ben organizzate hanno la capacità di poter allestire la partenza e l'arrivo nella piazza principale del capoluogo in una cornice stupenda, e con una platea di pubblico molto appassionato, facendo oltretutto un grande lavoro di comunicazione anche sotto l'aspetto turistico della città.”

Alla sua seconda gara con la Skoda Fabia EVO Rally2 “Pedro” sta acquisendo sempre più esperienza con la vettura ceca grazie anche al supporto del suo team:

“Desidero ringraziare PA Racing che come sempre ha dimostrato di essere una squadra di altissimo livello, oltre all'organizzazione ed alla struttura della team questa volta vorrei proprio fare un plauso ai meccanici che veramente hanno lavorato non solo con professionalità ma anche con una passione che solo una relazione umana particolare e profonda permette. Posso anche confermare che dopo la gara test di avvio di stagione, la fornitura che ci ha dato Sparco grazie alla partnership di quest'anno ha funzionato a meraviglia, con i prodotti che non ci hanno dato il minimo problema, confermando la qualità dell'azienda torinese anche in una gara tirata come il Rally Due Valli.”

I prossimi appuntamenti in programma

Per “Pedro” ora ci sarà poco tempo per rilassarsi, in quanto dal 4 al 6 maggio sarà di nuovo a bordo della Skoda Fabia EVO Rally2 per prendere parte alla 107^ Targa Florio, terza prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023: “Come per il Due Valli, torno volentieri alla Targa Florio - chiude “Pedro” - in quanto l'ultima volta a cui vi ho preso parte nel 2014, ho vinto con la Lancia Rally 037. Spero anche che nel frattempo si sia ripreso Emanuele Baldaccini così da averlo di nuovo al mio fianco a dettarmi le note.”