Il maestro Kanayama da Tokyo a Pontevico e San Gervasio

Un evento straordinario per tutti gli appassionati di karate: il maestro Kanayama direttamente dalla Jks di Tokyo ha trascorso tre giorni in Italia facendo tappa anche al Dojo nelle due sedi di Pontevico e San Gervasio.

Uno stage per maestri, istruttori e tecnici

La mattinata di sabato 28 marzo 2026 si è aperta nel Palazzetto dello sport comunale di Pontevico dove sensei Kanayama ha riservato un seminario di più di due ore a maestri, istruttori e tecnici, come arbitri e giudici di gara, un appuntamento formativo fondamentale per riuscire ad alzare sempre di più il livello qualitativo non solo degli allenamenti ma anche delle competizioni, settore nel quale la Jks Budo Italia si sta impegnando con sempre maggior forza non solo dando vita a tornei italiani dedicati anche ai più piccoli, ma portando gli agonisti ad un livello tale da poter gareggiare a livello internazionale, infatti nel 2024 ha partecipato alla Coppa del Mondo Jks a Tokyo nel 2025 all’Europeo in Danimarca e la prossima estate parteciperanno alla Coppa del Mondo in Brasile. Da sottolineare il fatto che questi atleti molto spesso tornano a casa con più di una medaglia al collo segno che l’idea avuta dal presidente della Jks Bubo Italia Carlo Bianchi e dal vice Giampaolo Ghizzardi, che riveste anche il ruolo di direttore tecnico del Dojo di Pontevico e direttore tecnico della nazionale kata, è stata vincente: tornare alle origini per un karate sempre più vicino allo standard nipponico sia in termini di allenamenti e qualità.

Una grande emozione per i piccoli atleti

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Il pomeriggio invece, nel Palazzetto dello Sport di San Gervasio, Sensei Kanayama si è dedicato ai bambini e alle cinture colorate: una grande emozione per i piccoli karateka che a fine stage hanno voluto farsi fare una foto col maestro Kanayama come ricordo di una lezione molto speciale, anche se molto faticosa. Infine è stato il turno delle cinture marroni e nere che per tre ore si sono allenate con il sensei giapponese per affinare le tecniche in vista delle gare future.