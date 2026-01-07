Il Karate Nakayama di Rezzato verso la Georgia.

Un ottimo inizio di stagione

Un 2026 che per il Karate Nakayama di Rezzato si prospetta ricco di buone notizie e novità sia a livello nazionale che internazionale con il suo gruppo di atleti agonisti che va dai dodici ai trentacinque anni. Dopo la partecipazione, negli ultimi giorni, al Winter training Camp di Lignano Sabbiadoro, organizzato dal maestro Alex D’aeder, con la partecipazione del maestro Massimo Porteghese, un ottimo inizio di stagione in vista del primo incontro internazionale dell’anno che si terrà dal 9 all’11 gennaio a Tblisi ( Georgia).

Verso la Georgia: l’esperienza del Karate Nakayama di Rezzato

Tre gli atleti che saranno al via, gli unici della provincia di Brescia , la diciannovenne Giada Cornolò, che quest’anno a fine agosto si è aggiudicata l’oro all’Open di Lignano negli U21 ed il primi posto agli Open di Roma nel mese di novembre sempre negli U21 ed i vent’enni Thomas Rizzati e Gabriel Piemonte. Alla manifestazione Karate 1 serie A, che è importante per i punteggi per il ranking internazionale, sono iscritti 1268 atleti provenienti da 77 nazioni, tra questi 82 italiani, suddivisi in 14 categorie di peso. Al New Sports Palace di Tblisi sabato 10 gennaio 2026 scenderà sui tatami Gabriel Piemonte nei – 60 kg. opposto a 95 concorrenti , mentre domenica 11 sarà la volta di Thomas Rizzati nei – 75 kg, e di Giada Cornolò nei – 61 kg.

( Nella foto in evidenza da sx Thomas Rizzati, Giada Cornolò, Gabriel Piemonte)