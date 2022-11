Il Karate Nakayama di Rezzato verso due appuntamenti internazionali

Gli atleti del Karate Nakayama di Rezzato si stanno preparando in vista di due appuntamenti dal sapore internazionale.

Preparazione

Il maestro Michele Cornolò sta predisponendo le squadre che dal 7 all' 11 dicembre 2022 saranno al Palazzo del Turismo a Jesolo per la disputa di due impegni internazionali.

Karate Nakayama di Rezzato, in quali gare si cimenteranno

Si tratta della trentesima edizione del Venice Senior & U21 Cup 2022 che il 7-8 dicembre vedrà sui tatami oltre 300 squadre in rappresentanza di 58 nazioni. Per il Karate Nakayama parteciperanno Luca Bonetti senior – 84 kg., Federico Derchia senior – 75 kg., Greta Rivadossi senior – 55 kg. e Nicole Del Bono Under 21 – 61 kg. Sarà aggregata al gruppo anche Alessandra Hasani che in questa manifestazione vestirà il karategi della nazionale Croata. A seguire dal 9 all’11 dicembre ci sarà la Youth League con 2700 iscritti in rappresentanza di 58 nazioni con il Karate Nakayama che sarà presente con Giada Cornolò junior – 59 kg, Gabriel Piemonte junior – 55 kg, Elena Fappiano cadetti – 47 kg. Gli atleti saranno seguiti a bordo tatami dagli allenatori Michele Cornolò e Francesca Botturi.