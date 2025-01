Il Karate Nakayama di Rezzato torna da Tbilisi: niente podio ma buone prestazioni

Il Karate Nakayama di Rezzato torna da Tblisi: niente podio ma buone prestazioni.

Condotto dal maestro, il presidente Michele Cornolò, il gruppo della Karate Nakayama di Rezzato, ritorna dalla trasferta a Tbilisi, capitale della Georgia, con delle buone sensazioni sullo stato di forma dei suoi atleti partecipanti, nonostante non siano riusciti a salire sul podio.

La manifestazione Karate 1 serie A, si è svolta al New Sports Palace: ha visto la partecipazione di oltre 1.100 atleti provenienti da 87 nazioni che ambiscono alle prime posizioni del ranking mondiale per poi poter accedere ai tornei della Premier League.

Gli atleti

Alessandra Hasani inserita nella pool 8 dei 55 kg. nel primo incontro ha superato Al Kmolaidi Malak ( Saudi Arabia) per 6 a 4, nel secondo Amy Connell ( Scozia) per 5 a 2 mentre nel terzo e decisivo match contro la russa ( pettorale Neutral) Anna Chernysheva, dopo un inizio sottotono riusciva a pareggiare l’incontro per poi venire nuovamente superata chiudendo così la sua avventura a Tbilisi. Nella Pool 8 dei 60 kg. Gabriel Piemonte nel primo incontro non è riuscito a superare il turno contro il turco Kilic Nuri, campione del mondo U21, mentre Thomas Rizzati nei 75 kg. esce sconfitto al primo turno in un combattimento tirato contro il tedesco Tlili Ahmed Rayane per somma di penalità e di un giudice disattento.