Il Dojo protagonista alla Coppa Continentale JKS a Copenaghen

Pioggia di medaglie per gli atleti dell’asd Il Dojo di Pontevico che hanno partecipato alla 6a Coppa Continentale di karate JKS in Danimarca.

La partecipazione del Dojo

L’appuntamento è stato per sabato 13 e domenica 14 a Gentofte, Copenaghen dove si è svolta la 6a Coppa Continentale di karate Jks e Coppa Paralimpica, dove gli atleti del Dojo hanno partecipato in forze alla nazionale della Jks Budo Italia, capitanata dal maestro Carlo Bianchi, che vede alla vice presidenza proprio il maestro Giampaolo Ghizzardi, già direttore tecnico, nonché fondatore dell’asd Il Dojo di Pontevico. Quest’anno Ghizzardi ha ricoperto anche il ruolo di direttore tecnico della squadra nazionale kata della Jks Budo Italia, ma il suo impegno non è finito qui: alla Coppa Continentale si è presentato anche come atleta nella categoria masters di kata individuale. Dal Dojo di Pontevico hanno fatto le valige per sfidarsi con atleti da tutta Europa: Francesco Carnevale, Chiara Zani, Mina Luzzardi, Alba Opizzi, Camilla Tomaselli, Francesca Ongari, Letizia Bosio, Kevin Gatti, Luca favagrossa, Gabriele Zecchinel, Filippo Fortunato, Ankit Pal e Melania Gariano del Gruppo Sportivo Karate Gambara. Tutti bravissimi e tutti fortemente supportati da un grandissimo tifo: ogni atleta del Dojo, dal più piccolo al più grande, ha seguito con grande emozione le gare visibili sul canale Youtube dedicato alla competizione.

Le gare individuali

Sabato si sono svolte le competizioni di kata individuali: Giampaolo Ghizzardi e Camilla Tomaselli guadagnano l’oro nelle rispettive categorie. Ottima prestazione per Ongari, Opizzi, Zani, Luzzardi, Pal, Fortunato, Zecchinel, Favagrossa, Bosio e Gatti che però non raggiungono il podio, ma la rivincita è dietro l’angolo.

Le gare a squadra

Domenica si sono svolte le competizioni di kata a squadre dove gli atleti del Dojo hanno dato il loro meglio: quattro ori nelle categorie squadra femminile junior (Alba Opizzi) senior (Tomaselli, Ongari, Gariano), maschile junior (Zecchinel, Pal, Fortunato), maschile senior (Favagrossa, Gatti). Una grande soddisfazione per gli atleti che hanno trascorso l’estate sul tatami per prepararsi al meglio per questa importante sfida.