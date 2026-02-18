Il calcio locale torna al centro: gioca con noi

Il calcio non è fatto solo di grandi stadi e riflettori milionari. Il vero cuore pulsante di questo sport batte ogni fine settimana sui campi di provincia

Il calcio non è fatto solo di grandi stadi e riflettori milionari. Il vero cuore pulsante di questo sport batte ogni fine settimana sui campi di provincia, dove la passione, il sacrificio e il talento si fondono nelle storie e nei volti di centinaia, migliaia di appassionati di ogni età. È con questo spirito che ChiariWeek, ManerbioWeek, MontichiariWeek e GardaWeek hanno deciso di lanciare la prima edizione del nostro «Pallone d’Oro»: un gioco, oltre che un progetto editoriale, dedicato proprio a loro.

Il nostro gioco per sostenere il calcio locale

Da questa settimana, e poi via fino alla fine dell’anno sportivo, pubblicheremo delle interviste «a tutto campo» ai calciatori e alle calciatrici che decideranno di mettersi in gioco, purché siano tesserati in club locali iscritti ai campionati della FIGC.

A voi lettori il compito di sostenere i vostri beniamini: oltre che con il tifo dagli spalti, anche ritagliando il coupon che troverete ogni settimana sul nostro giornale, e che potrete consegnare in redazione (via Mazzoldi 10, Montichiari o viale Mellini 11, prima traversa, Chiari) o nei punti di raccolta che stiamo allestendo sul territorio.

Dalle Prime squadre agli Esordienti: al centro i Settori giovanili

Di settimana in settimana pubblicheremo due classifiche: quella dei dilettanti, ovvero delle Prime squadre, dall’Eccellenza alla Terza Categoria facenti campo al Comitato Regionale FIGC della Lombardia, e quella del settore giovanile agonistico, ovvero dei giocatori e delle giocatrici che militano nelle categorie Esordienti, Giovanissimi, Allievi o Juniores. Due percorsi paralleli, ma con un tratto comune: la passione per il pallone.

L’anima dello sport locale

Sarà un’occasione per accendere i riflettori sulle società, magari anche quelle che meno frequentemente di altre finiscono sui giornali locali. Quelle tenute in piedi con la passione, l’orgoglio e la tenacia dalle imprese della zona, talvolta piccole e coraggiose PMI, che pur di vedere i colori del proprio Comune in campo investono tempo e risorse senza pensarci due volte. Quelle per cui schiere di volontari, appena hanno un minuto libero, si precipitano al campo. Chi ad allenare, chi a rassettare, chi a organizzare. Ma soprattutto, vogliamo che il Pallone d’oro sia uno spazio per raccontare le storie di chi scende in campo: i veri alfieri di quei colori sociali che rendono possibile il sogno. E di settimana in settimana, mantengono vivo anche nei centri più piccoli un movimento che quasi sempre racconta di un paese più di quanto potrebbe fare il sindaco. Loro: quelli che pur di non perdere un allenamento o una partita fanno i salti mortali tra la scuola e il lavoro. Che per un goal da regalare ai tifosi in tribuna, fossero anche quattro gatti, farebbero di tutto.

Candida il tuo preferito

Partecipare è facile: le società o i tifosi possono candidare un loro giocatore o una loro giocatrice, magari scegliendolo tra chi si è particolarmente distinto in questo inizio di stagione (anche per meriti di fair play). Le candidature sono aperte: basta una mail a redazione@primabrescia.it, che indichi il nome del giocatore, il club e un recapito. Tutti sono in gara e possono essere votati. Tutti possono vincere il «Pallone d’oro».

In tv con Brachino

I vincitori verranno premiati durante un evento dedicato, pensato per celebrare il valore e la passione del calcio dilettantistico. Oltre all’incredibile trofeo, i vincitori selezionati per il loro talento e per il riconoscimento ottenuto sul campo, avranno accesso a un’esperienza esclusiva: assistere dal vivo a una puntata di Netweek Calcio Show, il seguitissimo programma sportivo condotto da Claudio Brachino. Un’occasione unica per entrare nel cuore della redazione, conoscere i protagonisti del programma e vivere in prima persona l’atmosfera di uno studio televisivo, come veri ospiti d’onore. Insomma, palla al centro: si giochi.